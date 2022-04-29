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Лукашенко назвал причину благосостояния белорусов

15:20
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Белорусский президент объяснил это диктатурой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть диктатура — и "слава богу", потому что благодаря этому "порядок есть". Об этом белорусский лидер рассказал во время общения с жителями Чечерского района.
Лукашенко пообещал обеспечить Россию любой техникой

По словам Лукашенко, "не было бы диктатуры — "так ходили бы голытьбой".

Комментируя действий соседних стран Евросоюза, которые препятствуют выезду своих граждан в Белоруссию по безвизовому режиму на время праздников, Лукашенко охарактеризовал ситуацию фразой "вот и вся демократия!".

По мнению белорусского лидера, европейцев не пускают в Белоруссию, поскольку они стремятся в эту страну купить соль.

— У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают, — цитирует Лукашенко агентство "БелТА".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что рад введенным западными государствами санкциям, потому что "наконец-то мы будем работать с Россией так, как должны". Белорусский лидер отметил, что прежде страны "не могли никак преодолеть расчет в валюте, а теперь — пожалуйста, теперь в рублях".

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