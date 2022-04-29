Россияне смогут добраться в Абхазию по единому билету

Пересадки возможны на вокзале Адлера или в аэропорту Сочи

Перевозки по единому билету из России в Абхазию стартуют 30 апреля. Такой проездной документ дает возможность туристам из российских регионов совершить пересадку на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи.

"АНО "Единая транспортная дирекция" запускает мультимодальные пассажирские перевозки из регионов Российской Федерации в Абхазию. Это обеспечит привлечение еще большего количества туристов, предпочитающих данное курортное направление", - говорится в сообщении Минтранса России.

В ведомстве уточняют, что система будет действовать с 30 апреля по 30 сентября. Добраться можно будет в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. При использовании "единого" билета возможны два варианта поездки: поездом и автобусом, а также самолетом и автобусом. Следует помнить, что оформлять "единый" билет необходимо не позднее чем за 36 часов до начала поездки на автобусе.

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