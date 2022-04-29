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В Болгарии допустили подорожание газа на 35%

15:41
  • пятница
  • 29 апреля 2022

"Газпром" остановил поставки российского газа в эту страну

Цена на газ в Болгарии в мае сравняется с ценами на европейских биржах и вырастет примерно на 35%, считает руководитель энергетического регулятора Болгарии Станислав Тодоров.

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При этом "Булгаргаз" уверяет, что объемы газа для Болгарии на следующий месяц обеспечены и дефицита не будет.

На заседании комиссии по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии не было принято окончательное решение относительно новой цены. Ее объявят после закрытой встречи, которая состоится 10 мая, сообщает агентство "Прайм".

Министерство энергетики Болгарии ранее сообщило, что компания "Газпром Экспорт" официально уведомила о прекращении поставок газа в страну с 27 апреля 2022 года. При этом Болгария утверждает, что полностью выполнила свои обязательства по оплате, но отказывается платить по новой российской схеме — в рублях.

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