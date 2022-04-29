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КНДР готовится к первым с 2017-го ядерным испытаниям

15:29
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Так докладывает американская разведка

КНДР ведет подготовку к первым с 2017 года ядерным испытаниям, пишет Financial Times со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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Аналитики сделали такой вывод, основываясь на спутниковых снимках ядерного полигона в Пхунгери. Там фиксируется концентрация оборудования в непосредственной близости от площадки.

Согласно прогнозам, испытания могут быть проведены с мая по сентябрь.

В прошлый раз в республике проводились испытания ядерного оружия 3 сентября 2017 года. Был подорван компактный термоядерный заряд, который способна нести межконтинентальная баллистическая ракета.

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