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Мишустину доложили о работе российской платежной системы

18:04
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Премьер встретился с главой Федерального казначейства

Несмотря на повышенную нагрузку, российская платежная система работает бесперебойно. Об этом премьеру Михаилу Мишустину в пятницу доложил Роман Артюхин - глава Федерального казначейства.

Также он рассказал, что для удобства граждан служба запускает социальный проект - электронный сертификат. Он позволяет людям самостоятельно оплатить из перечня мер государственной поддержки товары, работы или услуги. На встрече премьер отметил, что от казначейства зависит, насколько качественно осуществляются госплатежи. В том числе и выплаты семьям с детьми, которые начнутся уже с 1 мая.

"Правительство утвердило программу поддержки субъектов Российской Федерации, в том числе в виде предоставления инфраструктурных кредитов. Это тоже очень важное направление работы, новый инвестиционный механизм. Главное, чтобы все это эффективно реализовывалось, и хочу также вас попросить под личный контроль взять цифровизацию, электронные услуги, чтобы все было прозрачно и понятно для ваших клиентов и, без сомнения, чтобы казначейство помогало в период санкционного давления бизнесу сохранять устойчивость в новых экономических условиях", - отметил Мишустин.

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