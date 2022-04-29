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Прага отказалась покупать российский газ за рубли

15:47
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Власти Чехии считают, что согласие означало бы нарушение санкций

Прага отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях. Премьер-министр страны считает, что переход к рублевым расчетам нарушит режим введенных против России санкций. Петр Фиала назвал действия Москвы шантажом.

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"Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно", - цитирует Фиалу РИА Новости.

Ранее отказались оплачивать российский газ в рублях отказались Польша и Болгария. Позже стало известно, что эти страны договорились о закупках того же газа из России, но реверсом – из Германии и Греции, по более высокой цене.

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