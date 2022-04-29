Набиуллина оценила "риски раскручивания инфляционной спирали"

ЦБ вновь снизил ключевую ставку

Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали в России уменьшились. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, в последние две недели текущее инфляционное давление стабилизировалось после резкого роста в начале марта, однако оно продолжает оставаться высоким.

Инфляционные ожидания населения в апреле вернулись к уровням середины 2021 года. По данным опроса населения, ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой — россияне считают, что цены уже не будут расти так быстро, отметила Набиуллина.

Глава ЦБ также рассказала, что краткосрочные ценовые ожидания предприятий также снизились, но все еще выше своих прошлогодних значений, сообщает "Интерфакс".

Ранее Банк России снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 17% до 14%. Регулятор не исключил дальнейшее снижение показателя в 2022 году, отметив, что пространство для этого имеется.

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