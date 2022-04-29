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Склад оружия и наркотиков обнаружен в детском лагере под Херсоном

16:21
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Все хранилось в сейфе руководителя учреждения

Оружие, боеприпасы и наркотики изъяли военнослужащие Росгвардии в детском лагере в Херсонской области. Росгвардейцы проверяли поступившую информацию о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних.

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"В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области, военнослужащие Росгвардии… изъяли 2 пистолета марки Bernardelli, 1 пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также изъяты 2 пакета и десятки прозрачных упаковок с "веществом растительного происхождения, похожего на марихуану". Там же найдены 2 металлические коробки с изображением каннабиса, в которых лежали 58 таблеток овальной формы. Все это хранилось месте с дипломом, которым руководитель детского лагеря был награжден "за большой вклад в организацию оздоровления детей".

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