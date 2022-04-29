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В США призвали отстранить от власти невменяемого Байдена

16:42
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Президент США явно не осознает, насколько опасно положение дел

Президент США явно не осознает, насколько опасно положение дел. Военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны Соединенных Штатов, и при этом Джо Байден призвал конгресс выделить Киеву дополнительные 33 миллиарда долларов, заявил известный телеведущий Такер Карлсон.

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По мнению Карлсона, сейчас самое время вспомнить про 25-ю поправку к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности.

"Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть", — сказал Карлсон в эфире Fox News.

По словам журналиста, США отправили Киеву так много оружия, что теперь сами ощутили его нехватку: в случае серьезного конфликта боеприпасов окажется недостаточно. Тем временем экономическая ситуация становится все хуже: рекордная инфляция, перебои с продовольствием и энергоресурсами грозят рецессией. И в этой ситуации поведение американского лидера становится все более пугающим. Телеведущий продемонстрировал ролик, на котором президент, запинаясь и усмехаясь, рассказывал о планах конфисковать имущество российских олигархов. Карлсон подчеркнул: США переживают момент максимальной опасности, при этом руководство ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом — невменяемо.

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