Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Тельцам советуют не замыкаться в привычном узком кругу, а Девам – пересмотреть почту и мессенджеры

Овны

Соблазн сделать что-то запретное вызывает у вас адреналиновую бурю в голове и сердце. Если это желание непреодолимо, ограничьтесь хотя бы безопасными для жизни развлечениями.

Тельцы

Энергии у вас через край, но вся она направлена на развлечения, общение, веселье и тусовки. Имеете полное право! Попутно знакомьтесь с людьми, не замыкайтесь в привычном узком кругу.

Близнецы

Если вы уверены, что в карьере пробил ваш звездный час, идите к начальству и предлагайте свои идеи. С другой стороны, именно сегодня у вас есть шанс с легким сердцем уволиться.

Раки

Звезды призывают не зацикливаться на делах и проблемах, которые буквально поглотили вас. Сходите в театр или запишитесь на мастер-класс, чтобы переключить внимание.

Львы

Несмотря на то, что этот день кажется несерьезным в плане работы и бизнеса, вам нужно быть в строю. Возможно, именно сегодня решится важный для вас финансовый вопрос.

Девы

Разговоры не умолкают! Для вас это день интенсивного общения и обмена информацией. Просмотрите почту и все мессенджеры – там может оказаться важное сообщение.

Весы

Вы сегодня точно среди чемпионов – в отличной физической форме и настроены решительно. Используйте этот день для начала занятий спортом, перехода на ЗОЖ.

Скорпионы

Романтика кружит голову, хочется что-то делать, творить, заново писать историю своей жизни. Будьте внимательны: сегодня возможно зачатие ребенка или начало страстного романа.

Стрельцы

Если вы хотели купить домашнее животное - сегодня подходящий день. А еще можно заняться апгрейдом своего рабочего места – пусть там станет светлее, ярче!

Козероги

Представители творческих профессий сегодня будут в ударе: вдохновение придаст сил на воплощение идей. Всем остальным тоже будет легко работаться!

Водолеи

Пригласите кого-то важного на прогулку по городу, или сами отправляйтесь куда глаза глядят. Вы так долго были серьезными, что звезды дают добро на такой способ устаканить свои мысли.

Рыбы

Марс в вашем знаке делает вас менее предсказуемыми, импульсивными, нелогичными. Что если не бояться этого, а попробовать сломать привычные рамки?

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