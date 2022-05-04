Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Тельцам советуют не замыкаться в привычном узком кругу, а Девам – пересмотреть почту и мессенджеры
Овны
Соблазн сделать что-то запретное вызывает у вас адреналиновую бурю в голове и сердце. Если это желание непреодолимо, ограничьтесь хотя бы безопасными для жизни развлечениями.
Тельцы
Энергии у вас через край, но вся она направлена на развлечения, общение, веселье и тусовки. Имеете полное право! Попутно знакомьтесь с людьми, не замыкайтесь в привычном узком кругу.
Близнецы
Если вы уверены, что в карьере пробил ваш звездный час, идите к начальству и предлагайте свои идеи. С другой стороны, именно сегодня у вас есть шанс с легким сердцем уволиться.
Раки
Звезды призывают не зацикливаться на делах и проблемах, которые буквально поглотили вас. Сходите в театр или запишитесь на мастер-класс, чтобы переключить внимание.
Львы
Несмотря на то, что этот день кажется несерьезным в плане работы и бизнеса, вам нужно быть в строю. Возможно, именно сегодня решится важный для вас финансовый вопрос.
Девы
Разговоры не умолкают! Для вас это день интенсивного общения и обмена информацией. Просмотрите почту и все мессенджеры – там может оказаться важное сообщение.
Весы
Вы сегодня точно среди чемпионов – в отличной физической форме и настроены решительно. Используйте этот день для начала занятий спортом, перехода на ЗОЖ.
Скорпионы
Романтика кружит голову, хочется что-то делать, творить, заново писать историю своей жизни. Будьте внимательны: сегодня возможно зачатие ребенка или начало страстного романа.
Стрельцы
Если вы хотели купить домашнее животное - сегодня подходящий день. А еще можно заняться апгрейдом своего рабочего места – пусть там станет светлее, ярче!
Козероги
Представители творческих профессий сегодня будут в ударе: вдохновение придаст сил на воплощение идей. Всем остальным тоже будет легко работаться!
Водолеи
Пригласите кого-то важного на прогулку по городу, или сами отправляйтесь куда глаза глядят. Вы так долго были серьезными, что звезды дают добро на такой способ устаканить свои мысли.
Рыбы
Марс в вашем знаке делает вас менее предсказуемыми, импульсивными, нелогичными. Что если не бояться этого, а попробовать сломать привычные рамки?Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"