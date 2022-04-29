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Что сейчас происходит в Мариуполе

22:19
  • пятница
  • 29 апреля 2022

В городе восстанавливают разрушенную инфраструктуру

Наши войска продвигаются вглубь Украины. А на освобожденных территориях, сразу после того, как завершается демилитаризация и денацификация очередного населенного пункта, начинается максимально быстрое в этих условиях восстановление нормальной мирной жизни. Работа будничная, но очень нужная и важная. Открываются магазины, расчеты в которых всё чаще - в российских рублях, школы, где учат на русском по русским учебникам, больницы, подвозят продукты и лекарства, убирают улицы, начинают восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Из Мариуполя – репортаж Дмитрия Гусева

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