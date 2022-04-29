Раскол в ЕС: когда закончится гегемония Запада

На первый план выходят страны "третьего мира"

То, что за русофобию придется очень дорого заплатить - и это правильно, кстати, - Европу, точнее, Евросоюз, приводит в ярость. Отсюда совершенно прекрасные пассажи от главы Еврокомиссии. Фон дер Ляйен заявила, что Кремль в очередной раз потерпел неудачу со своей попыткой посеять раскол между государствами ЕС, а "Газпром" промышляет шантажом. На что у такой единой Европы уже готов ответ. Естественно, санкционный. Что особенно волнительно - не только для России. Впрочем, наказывать европейцев даже за подобие нормальных отношений с Россией будут не только чиновники Евросоюза.

28 апреля представитель Еврокомиссии с официальной трибуны сообщил, что те страны ЕС, которые откажутся выполнять антироссийские санкции, будут наказаны по всей строгости закона. В общем, европейские чиновники в очередной раз не только опозорились и не только подтвердили, что в Евросоюзе зреет раскол, но и ещё доказали свою несамостоятельность. Дело в том, идея публичной порки непокорных союзников родилась не в Европе, а в Вашингтоне - 26 апреля на слушаниях в сенате госсекретаря США практически пытали вопросом о введении вторичных санкций в отношении тех стран, которые будут саботировать исполнение антироссийских санкций.

Блинкен, сказал, что пока вторичные санкции Америка действительно не вводила, но не исключил, что такая практика вполне возможна. И это заявление явно не гипотетическое. По крайней мере, потому, что сам Байден настроен решительно – 28 апреля он заявил, что планирует арестовывать имущество у российских олигархов – сенату надо лишь одобрить эту инициативу. Причём, рассказывая о своей гениальной идее, 79-летний президент так разволновался, что даже опять запутался в словах и завис.

По мнению Байдена, плохие ребята из России так запугали другие страны, что теперь им приходится отказываться от введения антироссийских санкций и страдать, получая дешёвые энергоресурсы. Поэтому Джо в очередной раз пообещал всей Европе избавить её от российских газа и нефти.

Почему нельзя верить американскому президенту, объяснили американские же аналитики – они доходчиво рассказали о том, что заставляет Америку именно сейчас биться в истерике и угрожать санкциями чуть ли не всему миру.

"На протяжении более 70 лет Соединённые Штаты правили миром, не зная равных себе. Однако после начала российской спецоперации на Украине, международная политика явно вступила в новую эру, чему предполагаемый глобальный гегемон оказался не способен помешать. Историкам предстоит проанализировать причины и время окончания эпохи американского господства, а также ответить на вопрос - можно ли было отсрочить или смягчить неизбежное. Однако сейчас главная проблема заключается в том, как приспособиться к новому статусу", - пишут СМИ.

Но мириться с новым статусом, и уж тем более приспосабливаться к нему Вашингтон не собирается, и именно поэтому Байденом – или теми, кто на самом деле правит Америкой – было принято решение в очередной раз пойти ва-банк и силой заставить весь мир сплотиться против России. Только вот с каждым днём всё отчётливее становится понятно, что запланированный удушающий приём не сработает. И по вполне конкретным причинам.

"Возникшая на рубеже XX века международная политическая инфраструктура с самого начала отвела странам "третьего мира" статус государств второго сорта", - пишут западные СМИ.

Так вот сегодня голос и статус этих так называемых стран третьего мира стали настолько весомыми, что теперь когда-то великим Америке и Великобритании приходится бегать вокруг них и, стискивая зубы от унижения, умолять о сотрудничестве. Например, британский премьер Борис Джонсон во время визита в Индию и тюрбан на голову намотал, и за прялкой посидел, и на тракторе покатался – и всё это на 45-градусной жаре, и лишь ради одной цели – склонить Индию на свою сторону.

"Индия - самая большая демократия и Великобритания - одна из старейших демократий, и я не думаю, что когда-либо связи между нами были настолько крепкими и настолько хорошими, как сейчас", - заявил Борис Джонсон.

Но Индия кидаться в объятия Британии не спешит – напротив, активисты потребовали у Бориса извинений за геноцид во время колониальной эпохи, и за то, что Черчилль даже не скрывал, что ненавидит индусов. Но никаких извинений современная Индия от Джонсона не услышала – напрыгавшись, он озвучил лишь деловые предложения – а, точнее, условия, выполнив которые Индию впредь будут считать цивилизованной страной.

"Отношения Индии и России могут носить исключительно деловой характер. Однако, к сожалению, в наши дни бизнес тесно связан с геополитикой. По этой причине премьер-министр страны Нарендра Моди должен окончательно определиться, на чьей он стороне", - отмечают СМИ.

Соглашение о свободной торговле между Индией и Великобританией, развитие зелёной энергетики, военное сотрудничество, инвестиции и визовые послабления – это лишь некоторые аргументы, при помощи которых Борис Джонсон пытался заставить Моди возненавидеть Россию. А значит - перестать закупать российскую нефть, и не продавать Москве чай, рис и фрукты. И, тем более, прекратить расчёт в рублях и рупиях.

Так же активно с Индией торгуется и Америка. Только ещё использует свой коронный метод двойных стандартов. Например, министр национальной обороны Турции 25 апреля заявил, что США разрешили Индии покупать у России ракетные системы С-400 – те самые, за покупку которых они грозят ввести санкции против Турции. В общем, Индия смысл этих игр, конечно же, понимает и прекрасно осознает, что в современном мире главное, а что – сиюминутная выгода.

"Индия всегда стремилась к многополярности в мире, и Индия воспринимает себя как самостоятельную силу - не как часть какого-то блока или группы, которая будет играть на какой-то стороне. С индийской точки зрения, то, что происходит в Шри-Ланке гораздо важнее, чем то, что происходит на Украине", - рассказал научный сотрудник программы стратегических исследований ORF Кабир Танежа.

Так же и Бразилия отказалась от поддержки антироссийских санкций, и тоже на основании того, что хочет думать, прежде всего, о благосостоянии свой страны, а не коллективного запада. Не пошёл на сотрудничество и президент Венесуэлы. Хотя Байден рассчитывал, что если Америка престанет называть Мадуро диктатором и нелегитимным президентом, а взамен попросит продать нефть, которая сможет заменить российскую, то Николас сразу же растает. Но и тут план не сработал.

"На Западе много высокомерия! Антироссийские санкции должны быть сняты, как и санкции в отношении Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и всех народов мира. Они абсурдны!" – сказал Николас Мадуро.

По данным британского журнала "Экономист", более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах. Китай, Сирия, Пакистан, Эфиопия, Индия, Бразилия, Бангладеш, Венесуэла - это лишь некоторые станы, которые не поддерживают идеи коллективного запада, и на которых коллективный запад очень сильно рассчитывал. Вот такая печальная статистика. С которой Запад, естественно, не может смириться. И поэтому начинает уничтожать сам себя. Так, в британской прессе появились слухи, что королевство будет требовать введения санкций против Германии за то, что Берлин продолжает покупать российский газ. А санкции против Сербии за открытую дружбу с Москвой грозится ввести аж госдеп США. Но, что самое интересное, требуя разрыва международных политических и экономических связей, Евросоюз, поддавшийся угрозам Америки, прямо сейчас начинает процесс саморазрушения. Причем, об этом заявила председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард и не в приватной беседе, а с трибуны экономической конференции в Вашингтоне.

"Поскольку предприятия создавали логистические цепочки, жёстко подогнанные под спрос и рассредоточенные по всему миру, получившийся в результате "прекрасный механизм" оказался крайне хрупким — для того, чтобы нарушить его работу, оказалось достаточно "одной песчинки". В Европе деглобализация будет иметь негативные последствия", - сказала она.

Конечно же, Лагард предпочла опустить тот факт, что разрушился прекрасный мировой механизм взаимодействия не случайно, а благодаря усилиям конкретных стран и их руководителей. Которые вдруг решили пойти против логики, законов экономики и банальных инстинктов выживания. И если верить прогнозам американской газеты "Вашингтон пост", 200-летняя гегемония Запада закончится к 2040 году.

"Китай и Индия вместе будут иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. Добавьте к этому развивающиеся державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее. Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему", - пишет издание.

По версии американских аналитиков, именно полный крах коллективного запада станет итогом и финалом санкционного давления на Россию.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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