Кто стоит за конфликтом в Приднестровье

Многим жителям Приднестровья после терактов стали приходить сообщения с угрозами

Эта неделя ознаменовалась целой серией терактов в Приднестровье. Президент непризнанной республики, в которой, кстати, находятся и российские миротворцы, ввел красный уровень опасности, дал команду взять под охрану все объекты государственной важности и заявил, что следы террористических атак ведут на Украину. Что никого не удивило - неся огромные потери на Донбассе, Киев всерьез думает над возможностью открыть второй фронт. Предлагали Грузии, но вице-премьер республики Тея Цулукиан на предложение Арестовича ответила, что Тбилиси не станет нападать на Абхазию и Южную Осетию. И тогда взоры Банковой и её хозяев обратились на Приднестровье. Президент Молдавии, судя по её последним заявлениям, готова будет в этот момент смотреть в любую другую сторону, хотя риски для её собственной страны колоссальные.

Атака на министерство госбезопасности Приднестровья по чистой случайности обошлась без жертв. Стреляли с небольшого расстояния из гранатомета. На три выстрела нападавшим понадобилось всего 20 секунд, затем они сразу скрылись на машине.

Уже потом выяснится, что диверсанты проникли в Приднестровье с украинской территории. На следующий день после обстрела МГБ в поселке Маяк подорвали радиовышку, которая транслировала сигнал российских СМИ. Чуть позже c Украины обстреляли село Колбасная, где находится один из самых больших в Европе складов боеприпасов. Власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы. В целях безопасности пришлось отменить праздничные мероприятия 9 мая.

Имена исполнителей терактов пока не озвучили, но нынешние украинские власти свою заинтересованность в дестабилизации Приднестровья даже не скрывали. ВСУ в данном случае – лишь инструмент. Ключевая роль за теми, кто отдает распоряжения и украинским военным, и Зеленскому.

"В первую очередь, это британские спецслужбы. Они здесь отвечают за креатив. А за техническую и финансовую сторону, как правило, уже их американские коллеги из ЦРУ. Ну а исполнители там могут быть любые. И кто-то из числа украинских спецслужб, кто-то из числа их агентуры, из числа этого террористического националистического интернационала", - рассказал политолог Алексей Мартынов.

Украинские спецслужбы занимаются и сетевыми провокациями. Многим жителям Приднестровья после терактов стали приходить сообщения с угрозами. Обстрела в итоге не было, но от украинских властей, которые находятся под внешним управлением, можно ожидать чего угодно. И если Лондон отдаст приказ наступать, ВСУ подчинятся. Впрочем, в такой ситуации и британцам, и украинцам стоит вспомнить, что происходит, когда атакуют российских граждан и миротворцев, ведь в Приднестровье расквартирован батальон наших вооруженных сил. Урок истории может преподать Михаил Саакашвили.

"Если произойдет дестабилизация в Приднестровье, то это ударит по соседним странам – по Молдове, по Румынии. Они думают, что если произойдет такая дестабилизация, то они ослабят Россию. Россию они не ослабят, Россия все равно отреагирует нужным и соответствующим образом", - заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

В случае агрессии против Приднестровья со стороны Украины, первыми удар примут российские миротворцы и местная армия. Они смогут сдерживать ВСУ в ожидании подкрепления. Эксперты прогнозируют два варианта развития событий. Первый – часть южной группировки, которая занята наступлением на Николаев и Одессу, совершит марш-бросок в Приднестровье. Оставшиеся силы заблокируют города. Все это время по ВСУ на украино-приднестровской границе будут наносить ракетные удары. Второй вариант – российское наступление на юге Украины продолжится в полном объеме, а наши войска перебросят к Тирасполю по воздуху. Тем более что инфраструктура для этого готова.

"Реконструирована взлетно-посадочная полоса военного аэродрома в Тирасполе. Это аэродром подскока советских вооруженных сил. Отреставрирована полоса, обновлено навигационное оборудование. Соответственно, тираспольский военный аэродром может принимать тяжелые военно-транспортные самолеты в любое время дня и ночи", - отметил Алексей Мартынов.

Дальше – дело техники и вряд ли российским военным потребуется много времени для разгрома украинской группировки. ВСУ не хватает резервов даже на основной фронт – на Донбассе и на юге страны, поэтому собрать боеспособные отряды для атаки на Приднестровье им не удастся. Важнее другое – политические последствия такой провокации со стороны Украины и ее старших товарищей.

"Они единственное, что получат – это статус страны-агрессора против Молдавии, потому что в данном случае пока международное сообщество считает Приднестровье территорией Молдавии. Они получат то, что мы выйдем из всех договоренностей, то есть сможем спокойно признавать Приднестровье, либо делать его частью России. Будет совершен акт агрессии против миротворцев, которые законно там находятся", - рассказал Олег Матвейчев.

Впрочем, перспективы британцев не интересуют. Для них главное – разжечь побольше конфликтов вокруг России. Это как раз укладывается в концепцию американского министра обороны Ллойда Остина, который прямо заявил, что США ставят задачу ослабить нашу страну. И Лондон, как главный проводник американской политики в Европе, сделает для этого все возможное.

"Некоторые считают, что мы не должны отправлять тяжелое вооружение, что это лишь ухудшит ситуацию. Но, по моему мнению, бездействие было бы величайшей провокацией. Это время для мужества, а не для осторожности. И мы должны обеспечить, чтобы наряду с Украиной и Западные Балканы, и другие страны, такие как Грузия и Молдавия, обладали устойчивой возможностью для сохранения своего суверенитета и свободы", - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Молдавия в этой ситуации выглядит как несамостоятельный субъект. У страны нет как таковых вооруженных сил, и в случае агрессии со стороны Киева Кишинев не сможет ответить. Президент Майя Санду ведет себя осторожно и в отношении России. Если сразу после терактов Санду заявила, что организаторы и исполнители находятся внутри Приднестровья, то позже сказала, что поторопилась с выводами.

А вот у соседней Румынии, которая давно считает Молдавию своим задним двором, есть желание и возможность поучаствовать в потенциальном конфликте. И эту возможность уже начинают демонстрировать. В Румынии заметили переброску военной техники в восточном направлении. Бухарест поспешил заявить, что дело в запланированных учениях НАТО. Впрочем, в нынешней напряженной ситуации такие маневры вряд ли будут считать случайным совпадением.

Денис Большаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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