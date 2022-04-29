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МИД закрыл въезд в Россию политикам трех стран Европы

17:34
  • пятница
  • 29 апреля 2022

В списке - представители Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов

МИД России объявил об ответных мерах на присоединение ряда европейских стран к антироссийским санкциям. В черный список внесены представители Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов, им запрещен въезд в страну.

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"В связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским санкциям Европейского союза… приняты встречные меры в отношении 9 представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, 3 представителей Гренландии и 3 представителей Фарерских островов", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В "стоп-лист" попали парламентарии, члены правительств, представители деловых кругов, СМИ, и также общественные деятели. Как отмечается в сообщении, все они активно продвигают антироссийскую риторику и формируют политику, направленную против России.

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