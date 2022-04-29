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СБУ объявила о начале "фильтрации" 11 тысяч россиян на Украине

18:06
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Спецслужбы проверят всех, въехавших в страну до 23 февраля

Россияне, въехавшие на Украину до 23 февраля и не покинувшие страну до начала военной спецоперации, будут подвергнуты проверке. Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и полицией устанавливают их местонахождение, с ними проведут "фильтрационные мероприятия", заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

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"Мы также проводим мероприятия по установлению лиц, которые содействуют спецслужбам России. С 1 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года на территорию Украины заехало более 11 тысяч граждан России, которые вовремя не покинули нашу страну. Поэтому мы сейчас совместно с СБУ и Нацполицией проводим большой объем работы по определению места нахождения этих граждан", - приводит слова Сухачева РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.

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