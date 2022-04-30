За сутки в России госпитализировано 2574 больных коронавирусом

В регионах постепенно отменяют ограничения

За сутки в России госпитализировано 2 574 больных коронавирусом, всего зафиксировано 7 363 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 182 354 человека с COVID-19, умерло 375 884 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 152 человека, зарегистрировано 485 новых больных, всего в столице 2 760 698 инфицированных, скончались 43 243 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В Крыму отменили санитарные ограничения для празднования Дня Победы. Такое решение принял глава республики Сергей Аксёнов. 9 мая в столице Крыма пройдут военный парад и другие мероприятия.

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