В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1442 человека

Ситуация в Москве нормализовалась

За сутки в России госпитализировано 1 442 больных коронавирусом, всего зафиксировано 7 047 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 189 401 человек с COVID-19, умер 376 031 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 128 человек, зарегистрировано 455 новых больных, всего в столице 2 761 153 инфицированных, скончались 43 262 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В Москве ситуация с коронавирусом спокойная, уровень заболеваемости находится на самом низком уровне. Об этом в эфире телеканала "ТВ Центр" на этой неделе сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Большинство волн коронавируса мы пережили, сегодня заболеваемость находится на самом низком уровне за весь период пандемии - раз в 70 ниже пиковых значений", - отметил он.

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