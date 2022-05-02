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С коронавирусом в России госпитализировали ещё 1152 человека

12:18
  • понедельник
  • 02 мая 2022

В Россию приедет комиссия ВОЗ для регистрации "Спутника V"

За сутки в России госпитализировано 1 152 больных коронавирусом, всего зафиксировано 6 207 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 195 608 человек с COVID-19, умерло 376 176 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
Вакцина от коронавируса для подростков доступна во всех регионах России

В Москве госпитализировано 130 человек, зарегистрировано 334 новых больных, всего в столице 2 761 487 инфицированных, скончались 43 279 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Консультации с ВОЗ по вопросу признания российской вакцины "Спутник V" продолжаются. В ближайшее время планируется новая дата прибытия инспекции организации в Россию. Об этом сообщил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

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