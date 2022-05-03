За сутки в России госпитализировано менее 2 тысяч больных коронавирусом

Число заболевших уменьшается

За сутки в России госпитализирован 1 441 больной коронавирусом, всего зафиксировано 5 466 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 201 074 человек с COVID-19, умерло 376 292 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 112 человек, зарегистрировано 250 новых больных, всего в столице 2 761 737 инфицированных, скончались 43 297 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Коронавирус может сохраняться в тканях человека до нескольких месяцев. Этого не исключают врачи. В частности, вирус способен жить в клетках сосудов и лёгких.

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