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Жителям Одессы запретили покидать дома 2 мая

18:56
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Это день памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов

Власти Одессы ввели "затяжной" комендантский час в городе на 2 мая. В восьмую годовщину трагедии в Доме профсоюзов, где погибли не менее 48 человек, жителям запрещено покидать дома в течение суток.

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"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко только на территории города Одесса введен комендантский час с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 3 мая 2022 года", - заявили в Одесской областной военной администрации.

2 мая в Одессе традиционно проходят траурные мероприятия в память погибших в этот день в 2014 году в Доме профсоюзов. Тогда радикалы запрещенного в России "Правого сектора" и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где собирали подписи сторонники федерализации Украины. "Антимайдановцы" укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы подожгли здание. По официальным данным, более 240 человек пострадали, 48 – погибли, передает ТАСС.

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