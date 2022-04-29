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Спецслужбы ДНР задержали сотрудника ОБСЕ по обвинению в шпионаже

19:13
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Гражданин Украины собирал сведения для иностранной разведки

Дело по статье о шпионаже возбуждено властями ДНР в отношении сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Гражданин Украины по заданию офицера безопасности ОБСЕ занимался сбором информации для иностранной разведки.

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"Гражданин Украины Голда Вадим Николаевич, 1967 года рождения..., действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения", - сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

Ранее сообщалось, что украинские военные имели доступ к камерам Специальной мониторинговой миссии, могли управлять ими и корректировали по ним огонь по территории ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, ОБСЕ работала не только на украинскую, но и на иностранную разведку, передает РИА Новости.

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