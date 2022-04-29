Спецслужбы ДНР задержали сотрудника ОБСЕ по обвинению в шпионаже

Гражданин Украины собирал сведения для иностранной разведки

Дело по статье о шпионаже возбуждено властями ДНР в отношении сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Гражданин Украины по заданию офицера безопасности ОБСЕ занимался сбором информации для иностранной разведки.

"Гражданин Украины Голда Вадим Николаевич, 1967 года рождения..., действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения", - сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

Ранее сообщалось, что украинские военные имели доступ к камерам Специальной мониторинговой миссии, могли управлять ими и корректировали по ним огонь по территории ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, ОБСЕ работала не только на украинскую, но и на иностранную разведку, передает РИА Новости.

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