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Латвия вернула в эфир пять российских телеканалов

19:31
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Развлекательные программы не угрожают латвийскому информационному пространству

Пять российских развлекательных телеканалов вернутся в латвийский эфир. Решение принял административный районный суд Риги. По мнению судей, развлекательные программы необязательно угрожают латвийскому информационному пространству.

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"Принято решение вернуть в информационное пространство Латвии пять заблокированных каналов. Это решение будет обжаловано", - сообщил в соцсети председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш.

Как отмечается в постановлении суда, должна быть приостановлена блокировка THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music. Решение о блокировке этих развлекательных каналов было принято Национальным советом по электронным СМИ Латвии в марте на том основании, что они связаны с российским холдингом "Газпром-медиа", находящимся в санкционном списке, передает ТАСС.

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