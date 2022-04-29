ВС России уничтожили 38 украинских военных объектов и 6 беспилотников

Сбиты три ракеты "Точка-У"

Склад горючего и радиолокационная станция – в числе 38 украинских объектов, уничтоженных за сутки Вооруженными силами России. Последние данные о результатах специальной военной операции привел официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги", - заявил Конашенков.

По словам генерала, российские средства ПВО сбили в течение дня шесть украинских беспилотников. Ликвидированы три ракеты "Точка-У", а также реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч", передает ТВЦ.

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