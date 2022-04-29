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Россия снимает ограничения на поездки в республики Донбасса и Армению

20:34
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Запреты перестанут действовать с 16 мая

Ограничения на выезд россиян в Луганскую и Донецкую народные республики перестанут действовать 16 мая. Решение приняли на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы... на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - сообщили в штабе.

Ограничения на въезд в Россию граждан Армении, в том числе через грузинскую границу, также отменяются. Это же относится и к гражданам Киргизии. Россияне также могут беспрепятственно посещать армянские и киргизские города, передает РИА Новости.

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