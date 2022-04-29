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Семье мариупольцев удалось выйти с "Азовстали"

20:52
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Работник комбината хорошо знал территорию

Территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе смогла покинуть семья из трех человек. Мариупольцам удалось найти радиоприемник, благодаря чему они узнали об открытых гуманитарных коридорах.

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"Мы когда обзавелись приемниками, мы об этом узнали, и я вот супругу заставил все-таки выйти оттуда. Обычное радио, "Вести ФМ", о том, что нужно выходить с белыми флагами и идти в сторону ДНР либо российских войск", - рассказал глава семьи в интервью телеканалу "Россия 24".

Мужчина работал на комбинате мастером. Ему удалось вывести семью благодаря тому, что он хорошо знал территорию предприятия.

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