Отказ от российского газа связали с концом света

Для многих это станет вопросом жизни и смерти

Решение Европы отказаться от российского газа приближает конец света, считает главный экономист японского банка "Мидзухо" Сюнсукэ Кобаяси. По словам эксперта, если будет введен запрет на голубое топливо из России, сырье останется внутри страны.

"То есть весь этот газ исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать, наступит конец света", — заявил Кобаяси в интервью изданию Nikkei. Эксперт подчеркнул, что для многих это станет вопросом жизни и смерти, поскольку люди буквально могут замерзнуть насмерть.

"Газпром" 27 апреля полностью остановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Концерн обещал возобновить их, как только поступит оплата от "Булгаргаз" и PGNiG за поставленное с 1 апреля топливо по новым реквизитам, в рублях. Евросоюз в ответ обвинил Россию в шантаже.

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