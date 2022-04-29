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Неонацисты на Украине используют как живой щит граждан пяти государств

21:56
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Огневые точки размещаются в жилых домах и монастырях

Украинские националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита. Неонацисты размещают огневые точки в жилых домах и даже в монастырях, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры", - заявил генерал. По данным Мизинцева, в обители находятся более 100 гражданских лиц – это священнослужители, послушники и беженцы.

Не только местные жители служат националистам живым щитом. В числе их заложников, по информации генерала, 90 граждан пяти иностранных государств. Кроме того, в семи украинских портах заблокированы 75 иностранных судов из 17 государств. Они не могут выйти в море из-за угрозы обстрела со стороны украинских военных и высокой минной опасности, передает ТАСС.

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