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Лавров обвинил Запад в краже 300 миллиардов долларов у России

22:14
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Решение об оплате в рублях приняли, чтобы прекратить "бесстыдный грабеж"

Решение об оплате поставок российского газа в рублях Россия приняла, чтобы прекратить бесстыдный грабеж со стороны Запада. Европа, фактически, украла более 300 миллиардов долларов, забрав деньги, предназначенные для оплаты российского газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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"Платежи делались напрямую на счета "Газпрома" и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные "друзья" украли у нас более чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно", - отметил министр в интервью телеканалу Al Arabiya.

Лавров подчеркнул: оплата поставок в рублях - абсолютно необходимая схема, чтобы избежать продолжения бесстыдного грабежа. Глава МИД напомнил, что сегодня Лондон, Вашингтон и Брюссель обсуждают вероятность конфискации денег, которые они заморозили.

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