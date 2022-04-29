Лавров обвинил Запад в краже 300 миллиардов долларов у России

Решение об оплате в рублях приняли, чтобы прекратить "бесстыдный грабеж"

Решение об оплате поставок российского газа в рублях Россия приняла, чтобы прекратить бесстыдный грабеж со стороны Запада. Европа, фактически, украла более 300 миллиардов долларов, забрав деньги, предназначенные для оплаты российского газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Платежи делались напрямую на счета "Газпрома" и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные "друзья" украли у нас более чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно", - отметил министр в интервью телеканалу Al Arabiya.

Лавров подчеркнул: оплата поставок в рублях - абсолютно необходимая схема, чтобы избежать продолжения бесстыдного грабежа. Глава МИД напомнил, что сегодня Лондон, Вашингтон и Брюссель обсуждают вероятность конфискации денег, которые они заморозили.

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