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"Ангара" впервые вывела военный спутник на орбиту

10:28
  • суббота
  • 30 апреля 2022

Пуск прошёл с космодрома "Плесецк"

Лёгкая ракета-носитель "Ангара", запущенная с космодрома "Плесецк", впервые вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк

Старт "Ангары" и выведение космического аппарата на целевую орбиту прошли в штатном режиме. Сейчас спутник взят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра. С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы работают нормально, сообщает "ТВ Центр".

"Ангара" - российский проект по созданию унифицированных ракет-носителей лёгкого и тяжёлого классов. Они предназначены для запуска спутников, космических кораблей и автоматических межпланетных станций.

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