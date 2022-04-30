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Националисты готовят новую провокацию в ДНР

11:00
  • суббота
  • 30 апреля 2022

Они хотят оставить без воды тысячи людей

Об очередных фактах бесчеловечного отношения киевских властей к мирным гражданам сообщает наше Минобороны. ВСУ, прикрываясь жителями, как щитом, продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для своих опорных пунктов и размещения тяжёлого вооружения.
Минобороны предупредило о подготовке ВСУ провокации в Лисичанске

По данным   координационного штаба по гуманитарному реагированию, в городе Святогорск радикалы разместили артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня на территории монастыря Свято-Успенской Лавры. При этом, в обители находятся 100 гражданских лиц -  священники, послушники и беженцы, сообщает "ТВ Центр".

В Краматорске на верхних этажах жилых домов неонацисты оборудовали огневые точки, а людей насильно удерживают в своих квартирах. Радикалы готовят и новую провокацию. Вблизи водозабора хозяйственно-питьевого снабжения в населённом пункте Пискуновка в ДНР военнослужащими ВСУ развёрнута артиллерийская батарея. Её задача - спровоцировать ответный огонь со стороны Вооружённых сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населённых пунктов с общей численностью более 15 тысяч человек.

"Эту циничную провокацию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих якобы в бесчинствах по отношению к мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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