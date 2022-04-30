Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных на Украине

Они проявляют выдержку и героизм

Минобороны рассказало о новых подвигах наших военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса. Подразделение капитана Артёма Белоусова под миномётным огнём националистов сумело навести понтонную переправу на месте разрушенного противником моста и, таким образом помочь нашим бойцам, которые вели неравный бой с радикалами на другом берегу реки. Враг отступил. Среди подчиненных Белоусова потерь не допущено.

Отделение сержанта Алексея Сулоянова сумело сломить сопротивление неприятеля на подступах к населённому пункту и уничтожило восемь боевиков. Находясь под артиллерийским огнем противника наши мотострелки удержали установленный рубеж, не потеряв ни одного бойца, сообщает "ТВ Центр".

Майор Артём Сабитов с подчинёнными, несмотря на постоянную угрозу украинских диверсантов, сумел развернуть диспетчерский пункт и обеспечить бесперебойную связь. А, узнав из радиоперехвата о готовящейся засаде националистов, перенаправил нашу колонну на запасной маршрут и передал координаты для нанесения артиллерийского удара по врагу.

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