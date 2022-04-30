Трампа приговорили к ежедневному штрафу в 10 тысяч долларов

Экс-президента США обвиняют в неуважении к суду

Суд, несмотря на ходатайства адвоката, оставил неизменным ежедневный штраф в 10 тысяч долларов бывшему президенту США Дональду Трампу. Экс-главу Белого дома обвиняют в неуважении к суду.

Трамп не предоставил документы о деятельности его семейной компании "Трамп Организейшн". Как считает следствие, в налоговые органы отправлялась ложная информация о стоимости активов. Также есть вопросы по переоцененной недвижимости, в числе которой пентхаус на Манхэттене.

Сам Трамп заявил, что у него нет нужных документов и продолжил свое политическое турне по стране. При этом миллиардер исправно платит в американскую казну нужную сумму, сообщает "ТВ Центр".

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