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Трампа приговорили к ежедневному штрафу в 10 тысяч долларов

11:19
  • суббота
  • 30 апреля 2022

Экс-президента США обвиняют в неуважении к суду

Суд, несмотря на ходатайства адвоката, оставил неизменным ежедневный штраф в 10 тысяч долларов бывшему президенту США Дональду Трампу. Экс-главу Белого дома обвиняют в неуважении к суду.
Трамп заявил, что мир еще никогда не был в такой опасности

Трамп не предоставил документы о деятельности его семейной компании "Трамп Организейшн". Как считает следствие, в налоговые органы отправлялась ложная информация о стоимости активов. Также есть вопросы по переоцененной недвижимости, в числе которой пентхаус на Манхэттене. 

Сам Трамп заявил, что у него нет нужных документов и продолжил свое политическое турне по стране. При этом миллиардер исправно платит в американскую казну нужную сумму, сообщает "ТВ Центр".

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