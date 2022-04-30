Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Херсона

Город освобождён от националистов

Российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению в освобождённых от националистов населённых пунктах. Очередная партия гуманитарной помощи прибыла и в Херсон.

Безопасность колонны по пути следования обеспечивали российские военные. Пункт выдачи был развёрнут в центре города.

Помимо продуктовых наборов и предметов первой необходимости привезли детское питание и подгузники. Помощь получили около тысячи жителей, сообщает "ТВ Центр".

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