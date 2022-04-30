Украинский самолёт остановлен силами ПВО в Брянской области

Два снаряда упали в приграничном посёлке

ЧП в Брянской области. Два снаряда попали по посёлку Жеча в Стародубском районе во время работы российских средств ПВО. На территорию региона хотел проникнуть украинский военный самолёт.

Об этом у себя в Telegram-канале написал губернатор Александр Богомаз. По информации главы региона, жертв в результате происшествия нет.

Он также сообщил, что взрывной волной после удара ВСУ повреждены технические здания нефтеналивного терминала.

После начала спецоперации по защите Донбасса в российских приграничных областях периодически фиксируются инциденты, связанные с обстрелами со стороны Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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