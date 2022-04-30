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Мурашко предупредил о подъёме заболеваемости коронавирусом

11:32
  • суббота
  • 30 апреля 2022

Министр рекомендовал россиянам вакцинироваться

В России ожидается подъём заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. Риск всплеска заболеваемости, по его словам, будет высок в июне.
"Риск все еще высокий": Попова о пандемии в России

"Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что, по нашим прогнозам, существует высокий риск подъёма заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается", - предупредил глава Минздрава.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлились, но пандемия ещё не закончилась.

На этом фоне врачи рекомендуют прививаться. Тем, кто уже сделал прививку, необходимо ревакцинироваться.

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