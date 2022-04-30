Российские военные уничтожили ещё 18 украинских беспилотников

Также сбиты два реактивных снаряда

Российские военные уничтожили в небе над Украиной ещё 18 беспилотников, в том числе, три турецких "Байрактара". Авиация этой ночью поразила девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожены более 120 националистов. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в течение ночи в небе над ДНР и Харьковской областью были сбиты два украинских реактивных снаряда "Смерч".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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