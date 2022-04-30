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В Мариуполе продолжается разминирование порта и городских территорий

12:29
  • суббота
  • 30 апреля 2022

Работы у сапёров ещё много

В Мариуполе идёт разминирование территорий. Активно готовят к возобновлению работы морской порт. Водолазы обследуют акваторию Азовского моря на предмет неразорвавшихся снарядов и мин. Сапёры работают на земле.
Семье мариупольцев удалось выйти с "Азовстали"

Нашли уже две морские якорные мины, сделанные ещё при Советском Союзе. Вот только установлены они были на суше, на причале. Каждая мощностью примерно пять килограммов в тротиловом эквиваленте.

Как заявили в республиканском МЧС, ещё девять таких ловушек нашли в жилых кварталах Мариуполя. Разминирование – это сейчас очень важная задача. Потому что только после работы сапёров можно начать разбирать завалы, сообщает "ТВ Центр".

Жители Мариуполя сейчас в основном довольствуются гуманитарной помощью. По заверению главы ДНР Дениса Пушилина, совсем скоро в городе будет работа не только для волонтёров, но и оплачиваемая - для всех желающих.

Что касается того же порта, то уже в мае он должен вновь полностью заработать. Заказчики получат свои задержавшиеся грузы. Вот только деньги за них пойдут уже в бюджет ДНР.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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