Посол Антонов поставил на место пресс-секретаря Пентагона

В США снова звучат грубые заявления в адрес России

Страны Запада проявляют абсолютное безразличие к судьбе Украины и намеренно затягивают переговорный процесс. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью китайской и арабской прессе. Глава МИДа при этом подчеркнул, что Москва не воюет с НАТО, как это стараются показать в Вашингтоне.

А посол России в США Анатолий Антонов резко отреагировал на слова представителя Пентагона, который позволил себе выйти за рамки дипломатических приличий. Наш дипломат отметил, что российские официальные лица никогда не позволяли себе подобных высказываний в отношении руководства США, сообщает "ТВ Центр".

Часовое интервью Сергея Лаврова телеканалу "Аль-Арабия". Большинство вопросов ведущего о специальной операции на Украине и гарантиях международной безопасности. Глава российского МИДа пояснил: в Москве по-прежнему не считают, что воюют с НАТО, поскольку это стало бы ещ одним шагом к увеличению рисков ядерной войны, а наша страна никогда не заигрывает с такой темой. Но, по словам Лаврова, сам альянс полагает, что воюет с Россией.

Вместе с тем российская сторона настроена на мирное урегулирование. Но этому также мешают западные кураторы и слишком переменчивая позиция Киева.

Мы застряли из-за их непоследовательности, из-за их желания каждый раз играть в игры и, насколько могу догадываться, из-за инструкций, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не форсировать переговорный процесс.

В Пентагоне публично отказываются признать очевидное. Но наращивают поставки оружия на Украину, транзитом через Польшу. Очередной борт с гаубичными ракетами вылетел с базы в штате Делавер. Каждое новое заявление официального представителя Джона Кирби звучит все более агрессивно.

Давайте скажем прямо: всё это чушь собачья, что говорят о нацизме на Украине, о защите русских на Украине, о защите национальных интересов России. Украина никому не угрожала! Трудно сопоставить эту риторику с тем, что они делают на Украине с невинными людьми: стреляют им в затылок, связывают руки за спиной, убивают беременных женщин, бомбят больницы.

О том, кто на самом деле бомбит больницы и жилые дома в Донбассе, устраивает провокации и прикрывается мирными жителями, Кирби словно и не знал. В российском посольстве в США его высказывание назвали оскорбительным и неприемлемым.

В российском МИДе раскрыли детали мирного соглашения, на которых настаивает Москва. Это постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии её безопасности. Как заявил Сергей Лавров в интервью китайскому изданию Синьхуа, на повестке также вопросы денацификации, отмены санкций и статуса русского языка.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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