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Победители проекта "За нами правда" получили награды

12:48
  • суббота
  • 30 апреля 2022

На конкурс прислали 180 тысяч работ

В Москве наградили победителей масштабного конкурса интернет-проекта "За нами правда". Среди призёров, кроме россиян - представители Германии, Сербии, Иордании...

Проект объединил уже более 40 тысяч человек, которые подготовили видеоролики, изображения и стихи в поддержку спецоперации по защите Донбасса.

Всего за полтора месяца прислали свыше 180 тысяч работ. В каждой слова благодарности нашим солдатам и офицерам. Награды лучшим авторам вручили представители "Молодёжки ОНФ", сообщает "ТВ Центр".

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