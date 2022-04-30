Из ДНР в Воронеж эвакуировали 97-летнего ветерана Великой Отечественной

Он сможет спокойно отметить День Победы

Встретить День Победы, не опасаясь угроз украинских националистов, наконец-то сможет ветеран Дмитрий Штанченко. 97-летний фронтовик, штурмовавший Рейхстаг, эвакуирован из-под Донецка в Воронеж. В родном Комсомольском в квартиру героя несколько раз приходили неонацисты.

Новая парадная форма - подарок ветерану Великой Отечественной войны в преддверие праздника. Старый китель остался в родном Комсомольском в ДНР. Во время эвакуации семья успела взять с собой только паспорт и награды. А их у Дмитрия Викторовича Штанченко - на всю грудь. Самая дорогая для фронтовика медаль - "За отвагу".

На войну он ушёл в ноябре 1943 года в 17 лет, приписав себе ещё один год. Красная армия тогда уже освободила Украину от фашистов. Воевал за Варшаву, Люблин, штурмовал Рейхстаг. Будучи сапёром, освобождал нашим танкам подходы к центру города. Там же, в Берлине встретил Победу, сообщает "ТВ Центр".

После войны работал на донецких шахтах, за что и был удостоен высшей награды СССР - Ордена Ленина. Дочь Дмитрия Викторовича рассказывает, с каким трудом удалось сохранить память о подвигах отца. После госпереворота на Украине националисты несколько раз приходили в дом. Светлана буквально умоляла не трогать фронтовика и прятала боевые награды.

Рисунок - ещё один подарок ко дню Победы от правнука. Его родители погибли семь лет назад, защищая донецкую землю. После чего бабушка оформила опеку и сегодня сама воспитывает 11-летнего мальчика. Сейчас вся семья находится в воронежском санатории под присмотром докторов.

Совсем недавно Дмитрий Викторович перенёс ковид, врачи почти месяц боролись за жизнь 97-летнего ветерана. Но несгибаемая сила воли и здоровое чувство юмора оказались сильнее болезни.

Это 9 мая Дмитрий Викторович будет встречать в Воронеже. А если позволят врачи, то станет почётным зрителем на городском Параде Победы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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