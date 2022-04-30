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Мусульмане готовятся ко встрече праздника Ураза-Байрам

13:19
  • суббота
  • 30 апреля 2022

Он отмечается 2 мая

Мусульмане готовятся ко встрече Ураза-Байрама. День окончания священного месяца Рамадан торжественно отметят 2 мая.

Он знаменует завершение периода строгого поста. В Ураза-Байрам мусульмане накрывают столы, приглашают гостей, дарят подарки и раздают пожертвования.

Как сообщается на сайте мэра столицы, для праздничных мероприятий в Подмосковье обустроено 54 площадки. А для тех, кто не сможет посетить утренние богослужения, будут организованы онлайн-трансляции из мечетей, сообщает "ТВ Центр".

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