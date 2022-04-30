"Остановитесь!": украинский военнопленный обратился к своим сослуживцам

Видео опубликовало Минобороны России

Украинский военнопленный призвал ВСУ остановить боевые действия. Министерство обороны России опубликовало обращение военнослужащего Михаила Вишняка к своим сослуживцам.

"Хочу сказать своим бывшим сослуживцам и остальным, кого я знаю из военнослужащих Украины: остановитесь! Остановите проклятую войну. Россия, Украина... не мы эту войну начали. Америка всё", - сказал Вишняк.

По его словам, условия содержания украинских пленных хорошие – их достойно кормят, никто не обижает.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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