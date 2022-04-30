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Россия определилась с датой выхода из проекта МКС

14:16
  • суббота
  • 30 апреля 2022

Она пока не называется

Россия приняла окончательное решение о сроках выхода из программ Международной космической станции. Дата пока называться не будет, но за год до выхода из проекта Москва предупредит всех его участников.
Рогозин высказался о сроках эксплуатации МКС

Это следует из заявления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, которое прозвучало в эфире телеканала "Россия-24".

"Решение принято уже, мы не обязаны говорить о нём публично. Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами, мы за год предупредим наших партнёров об окончании работы на МКС", - сказал Рогозин.

Он подтвердил, что уже идёт работа по подготовке к развёртыванию российской орбитальной служебной станции. Эскиз сейчас разрабатывается в корпорации "Энергия".

Ранее Рогозин говорил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке потеряла эффективность, а для продления эксплуатации МКС до 2030 года потребуются колоссальные средства.

Международная космическая станция эксплуатируется с 1998 года. Первоначально участники проекта называли 2024 год в качестве даты окончания её эксплуатации.

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