Россия определилась с датой выхода из проекта МКС

Она пока не называется

Россия приняла окончательное решение о сроках выхода из программ Международной космической станции. Дата пока называться не будет, но за год до выхода из проекта Москва предупредит всех его участников.

Это следует из заявления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, которое прозвучало в эфире телеканала "Россия-24".

"Решение принято уже, мы не обязаны говорить о нём публично. Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами, мы за год предупредим наших партнёров об окончании работы на МКС", - сказал Рогозин.

Он подтвердил, что уже идёт работа по подготовке к развёртыванию российской орбитальной служебной станции. Эскиз сейчас разрабатывается в корпорации "Энергия".

Ранее Рогозин говорил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке потеряла эффективность, а для продления эксплуатации МКС до 2030 года потребуются колоссальные средства.

Международная космическая станция эксплуатируется с 1998 года. Первоначально участники проекта называли 2024 год в качестве даты окончания её эксплуатации.

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