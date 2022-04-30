Дата-центр "Яндекса" в Финляндии отключили от электроснабжения

Причина - антироссийские санкции

У компании "Яндекс" возникли серьёзные проблемы в Финляндии. Местные власти отключили электроснабжение одного из дата-центров "Яндекса", который находится в Мянтсяля. Это связано с антироссийскими санкциями.

Работники центра оперативно запитали его с помощью дизельного генератора, сообщает РБК.

Агентство поясняет, что сама компания "Яндекс" не включена в санкционные списки, но в середине марта под санкции ЕС попал до недавнего времени главный управляющий директор Yandex N.V. Тигран Худавердян. Он недавно покинул пост гендиректора, а впоследствии и совет директоров Yandex N.V.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров.

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