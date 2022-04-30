В Польше из-за антироссийских санкций могут взорваться цистерны с газом

Газ необходимо срочно перегрузить в терминал

В Польше возникла угроза взрыва 500 железнодорожных цистерн со сжиженным газом. Они оказались в простое после введения антироссийских санкций, под которые попали в том числе компании НОВАТЭК и Novatek Green Energy.

"Серьёзная и вполне реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным нефтяным газом, законно въехавших в Польшу", - с таким заявлением выступила дочерняя компания НОВАТЭКа.

Причиной взрыва может стать длительный простой на фоне повышения температуры окружающей среды. Это чревато мощным пожаром.

В Novatek Green Energy просят поляков срочно принять меры, чтобы газ пропан-бутан, которого в цистернах около 40 миллионов литров, без задержек был перегружен из цистерн.

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