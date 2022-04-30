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В Москве возводят храм в честь князя Дмитрия Донского

15:09
  • суббота
  • 30 апреля 2022

Стройплощадку посетил Владимир Ресин

На юго-западе Москвы возводят храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".

Согласно проекту, это будет пятикупольная церковь, которая сможет вмещать до тысячи прихожан. Храмовый комплекс станет самым большим в столице. В его состав также войдут приходской дом, учебно-просветительский и спортивный центры.  

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