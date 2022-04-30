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"Московское долголетие" открывает летний сезон

14:52
  • суббота
  • 30 апреля 2022

В парках снова проводятся занятия для пожилых

В столице открыли летний сезон популярного проекта "Московское долголетие".  Об этом сообщил в социальной сети мэр Сергей Собянин.

В городских парках проводят занятия для людей старшего возраста на любой вкус: фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба; рассказывают о здоровом образе жизни.

Подробное расписание можно узнать на официальном сайте мэра Москвы. Сергей Собянин также отметил, что с отменой ковидных ограничений за месяц число участников проекта выросло в пять раз, сообщает "ТВ Центр".

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Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
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