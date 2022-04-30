Минобороны показало работу ракетного комплекса "Искандер"

От команды до старта проходит 3 минуты

Министерство обороны России показало боевую работу расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

На опубликованном в Сети видео начальник расчёта доложил, что от поступления команды до пуска проходит от трёх до трёх с половиной минут в зависимости от типа ракеты.

Могут использоваться как крылатые, так и баллистические ракеты. Максимальное отклонение от цели составляет пять метров.

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