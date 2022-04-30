Германия отказывается платить за российский газ рублями

Это ещё раз повторил глава Минфина страны

Германия не планирует платить за российский газ в рублях ни сейчас, ни в будущем. Отказ от правил, установленных Россией, ещё раз озвучил в Германии министр финансов Кристиан Линднер.

"Обращаясь к Владимиру Путину, я очень чётко говорю: мы не поддадимся на шантаж! Мы не будем платить за российский газ в рублях - и в будущем тоже", - написал министр в Twitter.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли расчёты за газ с недружественными странами. Часть европейских стран приняла этот порядок, но в Германии ещё 31 марта заявили, что страна будет продолжать платить за российский газ в евро.

Через некоторое время Минэкономики ФРГ сообщило, что изучает новое правило торговли, а три дня назад немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что теоретически смогла бы платить в рублях при покупке российского газа.

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