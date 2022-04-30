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Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. проживающим в Донбассе ветеранам ВОВ

16:47
  • суббота
  • 30 апреля 2022

Это сделано ко Дню Победы

Владимир Путин распорядился выплатить в Донбассе и части Украины по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Речь идёт о единовременной выплате не только ветеранам в Донбассе, но и ветеранам, проживающим на освобождённых территориях Украины.

В 2019 году президент подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространяется также на ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в Прибалтике. Размер этой выплаты тоже составляет 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что город Бердянск, расположенный на освобождённой территории Запорожской области Украины, постепенно начинает переход на российские рубли. В ДНР и ЛНР также можно расплачиваться рублями.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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